Het meesterwerk waarvoor eerst een weduwe van 107 moest sterven

Zestig jaar. Zolang heeft Frankrijk moeten wachten op Guerre, een roman van Louis-Ferdinand Céline. De reden? De weduwe van de omstreden auteur is overleden, op de gezegende leeftijd van 107 jaar. Haar dood maakte de weg vrij voor de publicatie omdat de eerlijke vinder van het manuscript niet wilde dat ze financieel zou profiteren van zijn werk. Want Céline is niet alleen een monument van de Franse literatuur, hij was ook een collaborateur, antisemiet en racist pur sang.

“Een mirakel”, aldus Le Monde. “Een grootse roman”, oordeelt Le Point. “Adembenemend”, vindt Le Journal du Dimanche. De Franse literatuur lijkt een parel rijker. De recensenten die Guerre al in handen kregen, zijn extatisch. “Dit mag bijgezet worden bij zijn andere meesterwerken.” Bijna zestig jaar na het overlijden van Louis-Ferdinand Céline, minstens 78 jaar nadat het manuscript ‘gevonden’ werd en vermoedelijk 88 jaar nadat hij de laatste letter op papier zette, is Guerre eindelijk uitgegeven.

Dat Céline briljant kon schrijven, was natuurlijk geen verrassing. Zijn debuut uit 1932, Voyage au bout de la nuit, wordt beschouwd als een klassieker van de modernistische literatuur. Maar Céline was ook een racist die in 1936 antisemitische pamfletten publiceerde en tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de nazi’s.Toen de geallieerden in juni 1944 landden in Normandië, vluchtte hij naar Duitsland uit vrees voor executie. Alleen zijn echtgenote en zijn kat konden mee, al zijn bezittingen moest hij achterlaten. Toen niet veel later verzetslieden zijn appartement plunderden, namen ze ook manuscripten mee. Sindsdien werden ze verloren gewaand.

© Roger Viollet via Getty Images

Tot rond de eeuwwisseling een anonieme man contact opnam met Jean-Pierre Thibaudat, een voormalige journalist voor het Franse Libération. Vermoedelijk is hij een nazaat van een verzetsman die het appartement van Céline plunderde, want hij was in het bezit van een koffer met de verloren gewaande manuscripten, waaronder Guerre. Hij wou ze toevertrouwen aan de journalist om ze te laten publiceren. Om hun literaire waarde, hoe fout het verleden van de auteur verder ook was. Wel stelde de anonieme man een voorwaarde: de manuscripten mochten pas gepubliceerd worden na de dood van de laatste erfgenaam van Céline, zijn weduwe dus. In geen geval wou hij dat een erfgenaam van een collaborateur financieel zou profiteren van de publicatie.

De journalist gaf zijn woord. Gezien de hoge leeftijd van de weduwe zou de publicatie toch niet lang meer op zich laten wachten, dacht hij. Uiteindelijk is de weduwe pas in 2019 geworden, op de uitzonderlijke leeftijd van 107. In de zomer van 2021 nam de ex-journalist contact op met uitgeverij Gallimard en sinds gisteren ligt Guerre in de rekken. Nog drie andere publicaties zullen volgen.