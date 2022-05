PSG boekte vorig seizoen recordverlies van 225 miljoen euro

In totaal schreef de club 224,8 miljoen euro aan rode cijfers in de boeken, een verhoging met 80 procent in vergelijking met het seizoen voordien, dat in maart 2020 werd stilgelegd na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

Volgens cijfers van de Franse profliga LFP lieten vorig seizoen liefst zeventien van de twintig eersteklassers verlies noteren. Een jaar eerder waren er dat slechts tien. Het totale verlies liep op tot 646 miljoen euro. Naast PSG sloten ook Olympique Lyon (107 miljoen euro), Marseille (76 miljoen euro) en Bordeaux (67 miljoen euro) het seizoen met stevige verliezen af.

Bij PSG zagen ze hun inkomsten uit wedstrijdrecettes op één jaar tijd dalen van 38,06 miljoen euro naar 961.000 euro. Vanwege de coronamaatregelen moest een aanzienlijk deel van het seizoen achter gesloten deuren afgewerkt worden. Daarnaast ging de salarismassa met 21 procent omhoog, tot 503 miljoen euro.