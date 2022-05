Roken mag niet meer in voetbalstadion, dus verkoopt KAA Gent vanaf zaterdag … nicotinezakjes

Het is een alternatief voor roken en dampen dat razend populair is onder jongeren. Vanaf zaterdag kan je de fameuze nicotinezakjes zelfs kopen in de Ghelamco Arena van KAA Gent. “Een bijzonder slecht signaal”, vindt de Stichting Tegen Kanker

De zogenaamde nicotine pouches zijn hip. “Je steekt ze tussen tanden en bovenlip en hoeft er niet op te kauwen. Omdat er geen tabak maar enkel nicotine in zit, is er geen verbranding, dus verspreidt het ook geen geur of rook. Je stoort dus niemand.” Zo prijst Pieter Van Bastelaere de nicotinezakjes aan. Hij werkt dan ook voor fabrikant British American Tobacco (BAT), dat de verkoop de afgelopen twee jaar zag stijgen van 400 miljoen naar twee miljard stuks.

Ook in ons land duiken ze steeds meer op in de horeca, maar ook in krantenwinkels en tankstations. En vanaf komend weekend dus ook in de Ghelamco Arena van KAA Gent. Daar zal je aan de toog en aan verschillende verkoopsstanden de zakjes onder de merknaam Velo kunnen kopen: twintig stuks voor 5 euro.

“We bedienen hiermee een doelgroep van supporters die op een spannend voetbalmoment nood hebben aan een sigaret maar die niet mogen opsteken in ons rookvrije stadion”, zegt Tom Vandenbulcke, woordvoerder van KAA Gent. “We willen benadrukken dat de zakjes alleen worden verkocht aan wie ouder is dan 18 jaar, niet in automaten en ook niet in de familietribune. We waren ook een van de eerste voetbalclubs die hebben ingezet op een rookvrij stadion.”

De Stichting Tegen Kanker ijvert voor een verbod van de steeds populairder worden nicotinezakjes op evenementen, festivals en sportwedstrijden. — © Shutterstock

En nu dus de eerste club die een nicotineproduct verkoopt. “Onthutsend”, noemt Suzanne Gabriels, expert tabakspreventie van de Stichting Tegen Kanker, die beslissing. “Dit is niet in overeenstemming met het charter van de Pro League, waarin werd afgesproken om roken te verbieden in stadions, eventuele rookzones uit het zicht van kinderen te houden én geen andere nicotineproducten aan te bieden. Rokers kunnen echt wel 90 minuten zonder sigaret, hoor.”

De Hoge Gezondheidsraad sleutelt aan een advies voor nicotinezakjes. “Dat nicotine verslavender is dan heroïne, is bekend”, aldus Gabriels. “Maar eigenlijk gaat het niet alleen over de schadelijkheid van deze producten. Ze worden sluw gepromoot als een methode om met roken te stoppen terwijl ze in realiteit een valkuil betekenen voor het gevaarlijke dual use (dubbelgebruik, red.).”

TikTok

“Daarbij steekt de roker thuis een sigaret op en behelpt hij zich op plaatsen waar roken sociaal niet wordt aanvaard met een nicotinezakje. Op die manier stimuleer je rokers niet om na te denken over hun rookgedrag. Meer nog, op sociale media als TikTok worden de pouches voor jongeren aangeprezen als hulpmiddel voor als je je slecht voelt.”

De Stichting ijvert dan ook voor een verbod van deze nieuwe producten op alle evenementen en festivals. “Voeg daar nu maar sportwedstrijden aan toe.”