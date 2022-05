Zwitserse politie ontdekt 500 kilogram cocaïne in lading koffiebonen voor Nespresso

De Zwitserse politie heeft meer dan 500 kilogram cocaïne aangetroffen in een lading koffiebonen, bestemd voor een Nespresso-fabriek in Romont. Dat meldt de Zwitserse politie donderdag. De werknemers van de fabriek hadden maandag de autoriteiten gewaarschuwd naar aanleiding van een mysterieus wit poeder in de zakken met koffiebonen.