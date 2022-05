Geen elektrische revolutie zonder lithium, en dat hebben Elon Musk en de rest van de wereld nu ook begrepen

Elon Musk heeft sinds half april een nieuwe kracht in dienst: een topgeoloog gespecialiseerd in mijnbouw. Wat die bij de autoproducent doet? Zoeken naar lithiumerts, dat Musk kan ontginnen. Niet alleen een elektrische auto, maar nagenoeg élk toestel met een oplaadbare batterij kan niet zonder lithium. De elektrificatie heeft zo een nieuwe goudkoorts doen ontstaan. De prijs van het witte goud – of de witte olie – is in één jaar tijd met liefst 500 procent gestegen. En zo wordt lithium ook meteen de inzet van een nieuwe geopolitieke strijd.