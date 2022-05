Aangeklaagde kardinaal ontkent beschuldigingen over ambtsmisbruik bij vastgoeddeal in Vaticaan

In het proces over de verlieslatende vastgoeddeal in het Vaticaan, heeft de aangeklaagde kardinaal Giovanni Angelo Becciu alle beschuldigingen ontkend. “Al deze beschuldigingen zijn volledig ongegrond”, zei de Italiaan donderdag in een meer dan twee uur durende verklaring voor de rechter in Rome.

Becciu verdedigde zich tegen beschuldiging dat hij zijn ambt zou misbruikt hebben. Tijdens zijn ondervraging verwees de kardinaal herhaaldelijk naar andere werknemers. Hij sprak zich ook uit over de zaak van de Australische kardinaal George Pell, die in zijn thuisland terechtstond wegens seksueel misbruik. Zo ontkende hij dat hij 2,3 miljoen Australische dollar (ongeveer 1,5 miljoen euro) zou hebben uitgetrokken om het proces te beïnvloeden. Hij haalde als bewijs een brief aan van de nummer twee in het Vaticaan, kardinaal en staatssecretaris Pietro Parolin, waaruit hij citeerde dat “het bedrag werd gebruikt om het internetdomein .catholic te betalen”.

Het proces is al maanden aan de gang, hoewel het nog niet echt van de grond kwam. Sinds de eerste zitting in juli 2021 is het proces er een van verzoekschriften, herwerkte documenten en gebrekkige bewijsmiddelen. Concreet gaat de zaak om een verlieslatende investering van het Vaticaan in luxevastgoed in het Londense stadsdeel Chelsea en het vermoedelijk onrechtmatig aanwenden van middelen daarvoor.

Het machtige Staatssecretariaat van de Heilige Stoel is betrokken in de zaak. Ondertussen heeft het Vaticaan het vastgoed weer verkocht. Volgens de aanklacht zouden verschillende personen daaraan verdiend hebben. Voor de miljoenendeal zouden ook giften van gelovigen van de zogenoemde Sint-Pieterspenning gebruikt zijn, de collecte die ieder jaar in kerken over de hele wereld voor de paus wordt gehouden.