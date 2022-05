Belgische regisseur Anthony Nti uitgeroepen tot één van de meest invloedrijke personen onder 30 jaar door zakenblad Forbes

Met zijn kortfilm Da Yie stond hij op de shortlist voor de Oscarnominaties. Vorig jaar leerde Vlaanderen hem kennen in De slimste mens. En nu staat Anthony Nti (29) in de prestigieuze ‘Forbes onder 30’ lijst.

Måneskin, de Britse singer-songwriter Sam Fender en Hannah Van Vliet van de Nederlandse Netflixreeks ANNE+: het is geen slecht rijtje om tussen te staan. Al deze jonge talenten staan op de ‘Forbes 30 onder 30’ lijst in de categorie entertainment, én dus ook de Belgisch-Ghanese regisseur Anthony Nti. De lijst wordt elk jaar door een vakjury samengesteld in verschillende categorieën. Tussen de 30 invloedrijke jonge sporters staat bijvoorbeeld PSG-voetballer Kylian Mbappé.

Wat heeft Nti tot nu toe gedaan om zijn plekje te verdienen? Vlaanderen leerde hem kennen tijdens het laatste seizoen van De slimste mens ter wereld, waar hij het tot in de finaleweken schopte. Met zijn kortfilm Da Yie stond hij op de shortlist voor de Oscarnominaties. Ook de lockdownreeks De Shaq en de populaire Ketnetreeks Hoodie staan op zijn cv. Het afgelopen jaar maakte hij met een zeer beperkt budget de populaire webreeks Afrobelg. Momenteel werkt Nti aan zijn eerste langspeelfilm, Postcard, gebaseerd op het boek On Black Sisters Street van Chika Unigwe. Daarna volgen een eigen reeks die Clemenceau zal heten en nog een film. Dat alles met scenarioschrijver Chigiz Karibekov immer aan zijn zijde. Indien dit, bij wonder, de eerste keer was dat u van dit jonge talent hoorde kan u er zeker van zijn dat het niet de laatste zal zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd.