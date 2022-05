Nieuwe klap voor Ruud Vormer: Eder Balanta wordt wellicht de vervanger van Mats Rits tegen Union

Vormer wordt in principe niet de vervanger van Rits, de man in de achtergrond. — © BELGA

Het was een serieuze domper voor Club Brugge dat Mats Rits (28) vorige zondag zijn kruisband scheurde. Loopvermogen, scorend vermogen: de middenvelder was zowel voor Philippe Clement als voor Alfred Schreuder een haast onmisbare schakel geworden in het geheel. Met nog vier cruciale matchen te gaan in de titelstrijd rees de vraag: wie moet hem vervangen?

Ruud Vormer leek de logische optie. De 33-jarige aanvoerder mocht invallen voor Rits en puur kijkend naar de positie was het zelfs de énige optie, op de jonge Cisse Sandra na. Alleen was Vormers invalbeurt niet bepaald geweldig. Vooral aan de bal en in de zone van de waarheid kon hij niet wegsteken dat hij ritme mist. Begrijpelijk, want in de reeks van tien ongeslagen duels op rij speelde hij amper 175 van de 900 minuten, maar het heeft er mee voor gezorgd dat Schreuder richting komende zondag een andere keuze heeft gemaakt. In de cruciale topper tegen Union stelt de Nederlander meer dan waarschijnlijk Eder Balanta (29) op.

Ook Balanta speelde de laatste tijd zeer weinig. Van begin maart tot begin april bleef de Colombiaan een hele maand op de bank. Als breker paste hij nu eenmaal minder in het combinatievoetbal dat Schreuder voor ogen had. Maar nu, in money time, mag hij dus toch aan de bak en ligt hij in poleposition om tegen de competitieleider te starten. In het Dudenpark zal er gevochten worden voor elke morzel grond en dat tegen een offensief sterk team. Ook dat is een verklaring voor de meer verdedigende ingreep.

Rol als supersub?

Club heeft nog twee dagen om zich voor te bereiden op de kraker, dus Schreuder heeft nog twee dagen om van gedacht te veranderen. Maar als dat niet het geval is, is dit voor Vormer de zoveelste klap. Begin dit seizoen onder Clement viel hij al naast de basiself in de prestigieuze thuismatchen tegen PSG en Manchester City. Toen Schreuder kwam, werd hij in ere hersteld, maar vrij snel verloor hij weer zijn stekje aan Odoi. Dit was een kans om zijn seizoen – en wie weet zijn Club-carrière – alsnog in schoonheid af te sluiten, maar zo wordt dat moeilijk. Een rol als supersub dan maar?