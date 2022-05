Natalia (48) en zoon Roman (19) konden ontsnappen uit de hel van Marioepol en herademen nu bij een jeugdvriendin in Leuven: relaas van hun ijzingwekkende vlucht van 5.000 kilometer

Als er één plek uitgegroeid is tot officieuze hoofdstad van de oorlog in Oekraïne dan wel Marioepol, de stad waar meer gebouwen gebombardeerd dan gespaard worden. Natalia (48) en haar zoon Roman (19) konden ternauwernood ontsnappen uit de havenstad. Natalia’s man en Romans vader bleef achter. Na een ijzingwekkende vlucht van bijna drie weken en 5.000 kilometer, worden moeder en zoon nu opgevangen in Leuven, waar jeugdvriendin Svetlana zich over hen ontfermt. “We hadden drie keuzes als we waren gebleven: sterven door honger, explosies of kogels.”