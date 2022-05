Justin (42) was ooit Michelinchef en speedverslaafde, nu geeft hij ‘Food therapy’ in de afkickkliniek’

Het eten. Dát is volgens Justin van Doorn het meest onderschatte aspect in afkickklinieken. De Amsterdammer kookte ooit in internationale Michelinrestaurants, raakte zwaar verslaafd aan speed, en kickte af in een kliniek met slappe catering. Dus bedacht hij zelf ‘Food therapy’: samen met verslaafden lekker koken en rond de tafel zitten. En en passant een emotionele snaar raken waar een therapeut zonder pepermolen niet aan kan. “Met een boterham met kaas gaat dat niet lukken.”