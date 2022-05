Man valt voorbijgangers aan met bijl in Israël, minstens 3 doden

Bij een aanslag in Elad, een Israëlische stad nabij de Westelijke Jordaanoever, zijn minstens drie mensen om het leven gekomen. Vier anderen zouden gewond zijn geraakt, twee van hen zouden zich in kritieke toestand bevinden. Dat meldt Magen David Adom, het Israëlische equivalent van het Rode Kruis.

Israël viert donderdag de 74ste onafhankelijkheidsdag. Tijdens die festiviteiten in Elad vielen twee mannen voorbijgangers aan: een dader beschoot de slachtoffers, een andere dader ging hen te lijf met een bijl.

De dader of daders sloegen na de aanslag op de vlucht: de Israëlische politie wierp in het kader van een klopjacht wegversperringen op in het gebied, een politiehelikopter achtervolgde ook een verdacht voertuig. De burgemeester van Elad riep de inwoners van zijn stad in een televisietoespraak op om thuis te blijven.

Aanslagengolf

Het is de zesde aanslag sinds 22 maart, waarbij in totaal nu al zeventien mensen om het leven kwamen. Twee aanslagen werden gepleegd door Israëlische Arabieren die de terreurgroepering Islamitische Staat aanhingen. Twee andere aanslagen werden uitgevoerd door Palestijnen uit de bezette Westelijke Jordaanoever.

De Israëlische overheid reageerde op de reeks aanslagen met een golf aan arrestaties in Arabisch-Israëlische en Palestijnse gebieden. Bij de daaropvolgende protesten kwamen sinds 22 maart dan weer minstens 26 Palestijnen om het leven.

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP