Groen licht voor rookvrije perrons

Vanaf 2023 mag niet meer gerookt worden op de perrons van de NMBS. Dat staat in een groen wetsvoorstel dat donderdagavond groen licht kreeg in de plenaire Kamer. Er waren 81 stemmen voor, een tegenstem en 49 onthoudingen.

Sinds 2004 geldt een rookverbod op de treinen, maar roken is vandaag wel nog toegelaten op onoverdekte of halfoverdekte perrons. Met het wetsvoorstel willen de indieners de voorbeeldfunctie versterken. Bovendien moet het elke verwarring wegnemen. Vandaag weten reizigers soms niet waar wel en waar niet gerookt mag worden in stations, in gangen of op perrons.

De maatregel zou pas begin 2023 ingaan. Dat moet de NMBS de tijd geven de reizigers in te lichten over de redenen en voordelen van deze maatregel op het gebied van volksgezondheid, maar ook op milieugebied. De tekst kwam tot stand in samenwerking met Kom Op Tegen Kanker en Stichting Tegen Kanker.

De oppositie steunde de maatregel niet. Volgens N-VA, Vlaams Belang en PVDA zal de maatregel het probleem verschuiven, omdat rokers dan elders zullen samentroepen om nog snel een sigaret op te steken, bijvoorbeeld aan de ingang van het station.