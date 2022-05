Geboren verkoopster met vier woorden Nederlands: Oekraïense vluchteling Oksana verkocht bijna 1.000 Rode Kruis-stickers

“Hallo, vijf euro, dankuwel.” Veel meer woorden Nederlands kent de Oekraïense Oksana Orydohova niet. Ondanks die beperkte taalkennis overtuigde ze met haar brede glimlach wel bijna duizend mensen om een sticker te kopen voor de traditionele Rode Kruisactie . Tot grote tevredenheid van Carl Steylaerts, die Oksana, haar man en zoon opvangt, maar ook de voorzitter is van de lokale afdeling van de hulporganisatie. “Ze vroeg me hoe ze mij kon helpen? Als kassierster was ze meteen enthousiast om stickers te verkopen. En ze doet het fantastisch: normaal verkoop ik altijd het tweede meeste stickers hier in Diest, maar dit jaar moet ik mijn plaatsje afstaan aan Oksana.” De Oekraïense topverkoopster is vooral blij dat ze iets belangrijk terug kan doen, vertelt ze. “Door dit vrijwilligerswerk moet ik ook niet de hele tijd aan de situatie thuis in Loehansk denken.” Vanuit het gebied waar haar moeder is achtergebleven sijpelt alleen maar nieuws binnen van beschietingen, bombardementen en lijken die op straat liggen. In Diest zijn ze Oksana heel dankbaar. “Het geld van de stickeractie is normaal voor onze lokale afdeling, maar we sturen dit jaar een belangrijke som naar het Rode Kruis in Oekraïne”, zegt Steylaerts.

© Raymond Lemmens