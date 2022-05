Israëlisch Hooggerechtshof stemt in met uitzetting van 1.300 Palestijnen

Het Israëlische Hooggerechtshof heeft woensdag ingestemd met de uitzetting van ongeveer 1.300 Palestijnen uit een gebied in de bezette Westelijke Jordaanoever dat als militair oefenterrein geldt. Donderdag bekritiseren mensenrechtenactivisten de beslissing, die gevallen is na een rechtsstrijd van meer dan twintig jaar.

De zogenaamde ‘Firing Zone 918’, van meer dan 3.300 hectare, ligt in de buurt van Hebron in het zuiden van de Westelijke Jordaanoever. In acht Palestijnse dorpen wonen herders en boeren. Het leger riep het gebied in het begin van de jaren tachtig uit tot militaire verboden zone. Het is die claim waarmee het Hooggerechtshof heeft ingestemd. De rechtbank verwierp het argument van de Palestijnen dat zij daarvoor al in het gebied woonden.

De Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem stelt dat de beslissing van de rechtbank als doel heeft “het land in dienst van Joodse belangen over te nemen”. Haars inziens hebben de rechter “nogmaals bewezen dat de bezetten geen gerechtigheid van het gerecht van de bezetter kunnen verwachten”. De internationale gemeenschap moet Israël verhinderen de bewoners uit het gebied te zetten, zegt de mensenrechtenorganisatie. Er wordt gewaarschuwd voor “ernstige gevolgen”

Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 veroverde Israël onder meer de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Ongeveer 600.000 Israëli’s leven vandaag in meer dan 200 nederzettingen. De VN-Veiligheidsraad bestempelde die nederzettingen in 2016 als schendingen van het internationale recht en riep Israël op de nederzettingsactiviteiten te stoppen. De Palestijnen willen in de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem een eigen staat oprichten.