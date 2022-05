We werden wereldwijd te kijk gezet met onze coronacijfers, nu komt de waarheid aan het licht: “Ik heb het toen voorspeld”

14,9 miljoen doden – meer dan alle Belgen samen. Dat is de dodelijke impact die corona wereldwijd had in 2020 en 2021. Drie keer zo veel als officieel geregistreerd. De Wereldgezondheidsorganisatie berekende de dodentol voor het eerst op basis van de wereldwijde oversterfte. Het gevolg is ook dat België niet de koploper is die het in het begin van de pandemie leek te zijn. Een gevolg van onze goede registratie, zeiden experts toen al. “Zie je wel”, zegt viroloog Steven Van Gucht.