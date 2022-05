Naar schatting enkele duizenden reizigers die bij reisorganisator TUI een pakketreis hebben geboekt, moeten deze zomer een stevige brandstoftoeslag betalen. In het uiterste geval gaat het om liefst 320 euro. “Het is de eerste keer dat we zo fors moeten verhogen, maar we kunnen niet anders”, zegt woordvoerder Piet Demeyere.