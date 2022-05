Was de moord op Limburgse drugsbaron wel een afrekening? “We wisten eigenlijk niet wie die kleine, dikke man was”

© if, Sven Dillen

De Limburgse drugbaron Silvio Aquino (41) werd met zeven kogels op straat in Opglabbeek afgemaakt. Het resultaat van een opgehitste drugsoorlog tussen twee Limburgse clans? Volgens één van de beschuldigden is de toedracht veel banaler. “We wilden Aquino ontvoeren om met het losgeld de begrafenis van onze broer te betalen. Eigenlijk wisten we niet wie die kleine, dikke man was.” Vandaag start het assisenproces.