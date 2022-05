Dit is Zeus, de grootste hond ter wereld: “Zelfs als puppy was hij groot”

Zeus, een Deense dog uit de Texaanse stad Bedford, is door het Guinness Book of Records uitgeroepen tot de grootste hond ter wereld. Het beestje van twee jaar oud is 1,04 meter hoog.

Zeus komt uit een nestje van vijf puppy’s en heeft er volgens baasje Brittany Davis altijd met kop en schouders bovenuit gestoken. “Hij is altijd groot geweest, zelfs als puppy”, zegt ze. “Hij had gigantische poten.”

Zeus is een graag geziene bezoeker van de markt in Bedford. Daar krijgt Davis al eens de vraag of hij een pony is en of de kindjes op zijn rug mogen rijden. “Het antwoord op die vraag is altijd neen”, zegt Davis.

