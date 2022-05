Tandartsen willen af van mondmaskerplicht voor patiënten

De tandartsen willen dat de mondmaskerplicht voor patiënten wordt geschrapt. Dat meldt de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) in een persbericht.

Tandartspraktijken zijn momenteel nog een van de laatste plaatsen waar het dragen van een mondmasker verplicht is. De VBT haalt aan dat de verplichting “elke grond van wetenschappelijke onderbouw mist” en ze het ook niet langer uitgelegd krijgt aan de patiënten. Die worden in de tandartspraktijk namelijk gedurende lange tijd met een open mond behandeld. De mondmaskerplicht geldt de facto dus enkel in de wachtzaal.

De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen roept het Overlegcomité dan ook op om deze verplichting te schrappen. De tandarts en het personeel zelf zullen wel nog persoonlijke beschermingsmaterialen blijven gebruiken.