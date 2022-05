Poetin wil Azovstalfabriek als trofee op 9 mei, zegt Kiev

© via REUTERS

Rusland wil volgens de Oekraïense regering de zwaar belegerde Azovstalfabriek in de Oekraïense havenstad Marioepol tegen maandag veroveren. Dat heeft Oleksi Arestovytsj, een raadgever van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, donderdagavond gezegd. Op 9 mei viert Rusland de 77ste verjaardag van de zege op het Duitsland van Adolf Hitler in de Tweede Wereldoorlog.

“Het mooiste geschenk voor een heerser is het hoofd van zijn tegenstander. Ik zie duidelijk de ambitie om Azovstal te veroveren en Poetin de ‘overwinning’ te schenken tegen 9 mei”, citeerde het Oekraïense persagentschap Unian Arestovytsj.

“Ze willen dat heel graag, maar laten we eens zien of het hen ook lukt”, voegde hij er nog aan toe.

In de Azovstalfabriek schuilen de laatste Oekraïense verzetstroepen in Marioepol.

Maandag is in Moskou een grote militaire parade gepland om de overwinning in de Tweede Wereldoorlog te herdenken.

Rusland zou ook een parade aan het voorbereiden zijn in Marioepol. “Marioepol zal een centrum van de Russische festiviteiten worden. De belangrijkste lanen van de stad worden ontruimd, puin en lichamen van doden worden verwijderd evenals niet-ontplofte munitie”, aldus het Oekraïense hoofddirectoraat voor militaire inlichtingen (GOER).

