VS maakten aanval op Russisch oorlogsschip Moskva mogelijk

Amerikaanse inlichtingendiensten hielpen Oekraïne om het Russische oorlogsschip Moskva tot zinken te brengen. Dat zeggen functionarissen in de VS.

Het Russische vlaggenschip in de Zwarte Zee zonk in april nadat het door twee Oekraïense raketten werd geraakt, verklaarde het Pentagon eerder. Het betekende een zware klap voor de Russen in de oorlog om Oekraïne, en er zou ook een “significante” dodentol geweest zijn.

Nu hebben Amerikaanse functionarissen aan NBC News gezegd dat de aanval mede mogelijk werd gemaakt door inlichtingen gedeeld door de VS.

Oekraïense troepen vroegen de Amerikanen naar een schip dat in de Zwarte Zee ten zuiden van Odessa voer, aldus de functionarissen. De VS identificeerden het schip als de Moskva en hielpen de locatie van het oorlogsschip te bevestigen. Daarna trof Oekraïne het.

De VS waren evenwel niet op de hoogte van plannen om een aanval uit te voeren en hadden geen rol in de beslissing daartoe. Inlichtingen worden gedeeld om Oekraïne te helpen zich te verdedigen tegen aanvallen van Russische schepen, klinkt het.

Geheime oorlog

De VS delen ook informatie over verwachte bewegingen van Russische troepen, zeggen de Amerikanen. Volgens de New York Times heeft zulke informatie het voor het Oekraïense leger mogelijk gemaakt om meerdere Russische generaals uit te schakelen.

Vorig week kon de NBC ook al achterhalen hoe Amerikaanse inlichtingen een cruciale rol speelden bij de slag om de luchthaven nabij Kiev. De Amerikanen hadden vluchtroutes doorgegeven waardoor voor de Russen het verrassingselement compleet verloren ging.

De betrokkenheid van Amerikaanse inlichtingendiensten in de oorlog in Oekraïne werd aanvankelijk grotendeels geheimgehouden om een escalatie door Vladimir Poetin te vermijden, maar de steun aan Oekraïne wordt recentelijk openlijker duidelijk gemaakt. Donderdag bevestigde de woordvoerder van het Pentagon dat de Verenigde Staten inlichtingen delen met Oekraïne.

