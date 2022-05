LIVE. Bodybuilder Alexander Dean staat terecht voor viervoudige moord en foltering. Volg hier het proces

Inbraken bij Verstraete

De Procureur-Generaal leest voor uit de akte van beschuldiging. Daarin staat dat Jeroen Verstraete als reeds vijf keer gekend was bij de politie als slachtoffer. Uit het onderzoek bleek dat er meermaals werd ingebroken bij de man.

De laatste keer dateerde van 7 juli 2017, een tweetal weken voor de moord. Toen werden er dure spullen gestolen en verschillende beschadigingen aangebracht in de woning. Onder de matras van de man werd een mes gevonden en ook lagen er twee papieren met de opschriften "How do you feel" en "What do you see". Er bleek ook geurineerd op meubilair en kledij en verschillende familiefoto's werden vernield.