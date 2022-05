Belgische wandelaar komt vast te zitten na aardverschuiving in La Gomera: gered na telefoontje van hulpdiensten in België

Een Belgische wandelaar is komen vast te zitten na een aardverschuiving in La Gomera en moest gered worden door de hulpdiensten. Dat melden lokale media.Het was de Brusselse brandweer die de Spaanse collega’s ervan op de hoogte bracht dat er een probleem was met de vrouw.

De Franssprekende vrouw was gaan wandelen in Hermigua op het Canarische eiland La Gomera toen ze door een aardverschuiving was komen vast te zitten op een wandelpad. Ze geraakte daar niet weg en belde in nood een familielid in Brussel. De hulpdiensten in ons land contacteerden op hun beurt het noodnummer op het eiland en gaven de informatie van de vrouw door.

De ambulanciers op La Gomera slaagden erin haar te bellen, zodat ze kon uitleggen waar ze was. Even later werd ze in de buurt van de kerk van Hermigua bevrijd. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, maar bleek in goede gezondheid.