Belgische ambassadeur vraagt gouverneur van Arequipa om zoektocht naar vermiste Natacha niet stop te zetten

De Belgische ambassadeur in Peru heeft de lokale overheid in Arequipa gevraagd om de zoektocht naar de vermiste Belgische toeriste Natacha de Crombrugghe niet stop te zetten. Dat schrijven lokale media.

Naar Natacha de Crombrugghe wordt al gezocht sinds ze op 24 januari van dit jaar verdween in Cabanconde-Colca Canyon in het Peruviaanse Arequipa. Meer dan drie maanden later is er nog altijd geen spoor van haar. Maar dat is geen reden om te stoppen met zoeken, vindt Mark Van de Vreken. De Belgische ambassadeur in Peru en Ecuador heeft de gouverneur van Arequipa gevraagd om de politie de opdracht te geven om te blijven zoeken naar de Belgische. Die beloofde het verzoek van de ambassadeur door te geven.

De ambassadeur deed dat verzoek tijdens een bezoek aan de regio, dat als oogmerk had om de banden sterker te maken tussen ons land en Peru voor commerciële en economische projecten. Zo toonde Van de Vreken volgens lokale media vooral grote interesse in de grote haven van Corio.

Ouders geven beloning

Begin april waren de ouders van Natacha, Eric en Sabine de Crombrugghe, nog naar Peru gereisd. Ze zeiden toen een beloning van 15.000 dollar uit te loven aan eenieder die informatie kan verschaffen die kan leiden tot het terugvinden van hun dochter. Voor zover geweten kwamen er tot nog toe geen nieuwe bruikbare tips binnen.

De ouders van de verdwenen twintiger deden afgelopen week hun verhaal in het magazine van Le soir. “Er zijn wel elke dag mensen die bellen sinds we daar heel wat affiches opgehangen hebben met de vraag om ons tips te geven over waar ze is”, zeiden ze toen. “Maar het zijn veelal zieners en sjamanen. Ook mensen die geld vragen voor ze zeggen waar ze is. Maar er is niets ernstig binnengekomen op drie weken tijd.”