West Ham-coach David Moyes krijgt rood nadat hij bal keihard richting hoofd ballenjongen trapt (en er nog mee lacht ook)

West Ham kon zich donderdag niet plaatsen voor de finale van de Europa League. Het verloor na de heenmatch ook de terugwedstrijd van Eintracht Frankfurt. En dat was niet naar de zin van trainer David Moyes.

De Schot kreeg een dikke tien minuten voor tijd een rode kaart van scheidsrechter Jesús Gil Manzano. Moyes had namelijk een bal woest richting een van de ballenjongens getrapt, en het hoofd van de jongen daarbij maar net gemist. Volgens de West Ham-coach werd hij zo boos omdat de jongen de bal niet ver genoeg had gegooid nadat Moyes daarom had gevraagd.

“Ik moet me excuseren voor het feit dat ik die bal richting die jongen getrapt heb”, aldus de Schot op de persconferentie na de match (1-0). “Maar hij gooide de bal wel heel zacht naar mij, perfect voor een volley. Maar ik heb hem niet geraakt.”