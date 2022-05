De transfergeruchten zwellen zo hard aan dat zelfs de mama van Kylian Mbappé zich mengt in de debatten

Gaat hij wel of gaat hij niet naar Real Madrid? Het leek lang een uitgemaakte zaak dat Kylian Mbappé (23) deze zomer Paris Saint-Germain zou verlaten, maar dat is inmiddels allesbehalve een zekerheid.

De Franse krant Le Parisien meldde donderdag zelfs een akkoord over een nieuw contract tussen de spits en de kampioen van Frankrijk, met een jaarsalaris van 50 miljoen euro.

Maar dat is onwaar, zo meldt de Fayza Lamari, de moeder van Mbappé, op Twitter. “Mbappé heeft geen akkoord met Paris Saint-Germain. En ook niet met een andere club. Hij gaat zich de komende tijd in stilte beramen op zijn beslissing.”

Paris Saint-Germain nam in 2018 de toen 19-jarige Mbappé over van AS Monaco voor een bedrag van 145 miljoen euro. Hij speelde sindsdien 214 wedstrijden in het eerste, waarin hij 167 keer scoorde en 84 assists gaf.