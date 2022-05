LIVE. Assisenproces rond op straat vermoorde drugsbaron Silvio Aquino van start

Martino Trotta: opdrachtgever of onschuldig?

Vandaag neemt Maasmechelaar Martino Trotta, een 62-jarige ex-restaurantuitbater die ook geen onbekende in het drugsmilieu is plaats op de beklaagdenbank. Hij wordt gezien als de opdrachtgever van de liquidatie van SIlvio Aquino. Zo heeft hij in de gevangenis gezeten met Sandro Hamidovich en zou hij meerdere keren ruzie gehad hebben met de Aquino's.

Die kunnen zijn bloed drinken en verdenken hem van een home invasion bij hun zus. Haar tuin werd tevergeefs omgespit op zoek naar drugsgeld. Trotta stelt de onschuld in persoon te zijn. Als bewijs voert hij aan dat de gemeente Maasmechelen hem tot drie keer toe een diploma 'eerlijke vinder' gaf na het inleveren van gevonden portefeuilles. Toch zit hij al geruime tijd in de gevangenis.

Volgens medeverdachte Dragisa Hamidovic was het Trotta die iemand kende bij wie veel geld zou te rapen vallen. Die gadžo – of niet-Roma man – was bezig met de handel in drugs. Trotta zou de tipgever zijn en aan Sandro Hamidovic de nodige info doorgespeeld hebben. “In ruil voor 30 tot 40 % van de buit.” Sinds 26 januari 2016 verblijft de zestiger in de gevangenis. Al die tijd schreeuwt hij zijn onschuld uit. “Ikke niet gedaan.” Aanvankelijk verklaarde hij de Bosniërs niet te kennen om later toe te geven dat hij met twee van hen in de gevangenis heeft verbleven. De ex-restaurantbaas liep die al meerdere veroordelingen voor internationale drugstransporten.

Van tabaksindustrie in Zuid-Italië naar restaurantuitbater in Maasmechelen.

Trotta groeide op in Campanië, in het zuiden van Italië. Hij zat er tot het derde middelbaar op de schoolbanken en werkte in de tabaksindustrie. Hij bleef in België plakken nadat hij zijn oudere broer in 1976 op 16-jarige leeftijd in België had bezocht en kwam in Maasmechelen bij de familie aan moederskant terecht. Op latere leeftijd verhuisde hij naar Zutendaal. Door zijn huwelijk beschikt hij over de Belgische nationaliteit. Hij is vader van een zoon en dochter. Trotta werkte in de bouw en 14 jaar bij Ford Genk om vervolgens restaurant Da Zecca van zijn schoonouders in Maasmechelen te runnen. De Aquino’s kwamen er naar verluidt meermaals over de vloer om kreeft naar binnen te werken. In 2007 ging de zaak failliet en richtte Trotta zich op de verkoop van Italiaanse etenswaren. Op de achtergrond hield hij zich bezig met de handel in drugs.

Eerdere drugsfeiten

De supporter van voetbalclub Napels kreeg in Italië al 7 jaar cel voor handel in verdovende middelen. Het Antwerps hof van beroep deed er nog 6 jaar bovenop voor de smokkel van 493 kilo cocaïne vanuit Paraguay naar Antwerpen. Dat hij zakelijke relaties met de Aquino’s zou onderhouden, is nooit bewezen. Wel claimt de familieman met een laaggemiddeld intellectueel niveau (+90 IQ) niets met de zaken te maken hebben.