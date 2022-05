Vrouw veroordeeld tot celstraf omdat ze gaatjes in condooms deed om zo het sperma van haar vriend te ‘stelen’

Een Duitse vrouw is veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf omdat ze gaatjes in het condoom van haar vriend gedaan had om zo zijn sperma te ‘stelen’. De rechter in Bielefeld noemde het een “historische uitspraak”.

De 39-jarige Duitse Melanie L. uit Bad Salzuflen had begin 2021 online de 42-jarige Florian S. uit Bielefeld leren kennen, zo schrijven Duitse media. De twee ontmoetten elkaar meermaals en hadden seks met elkaar, maar waren het erover eens dat ze een vaste relatie niet zagen zitten. Maar Melanie L. werd toch verliefd en smeedde een snood plan om S. aan haar te binden.

In het geheim prikte de Duitse gaatjes in de condooms die op het nachttafeltje van S. lagen. Zo hoopte ze zwanger te geraken - wat trouwens niet lukte - en hem zo toch te overtuigen. Hij besefte was wat er aan de hand was toen ze hem tijdens een ruzie via WhatsApp stuurde: Ach, ik heb gaten in je condooms geprikt, ik ben waarschijnlijk toch zwanger. De man kon er niet mee lachen en diende een klacht in tegen haar.

Historische uitspraak

In de rechtbank gaf de vrouw alles toe. De rechter oordeelde dat dit een geval was van ‘stealthing’, een Engelse term die ook van toepassing is wanneer een man het condoom tijdens de seks plots verwijdert zonder medeweten van de vrouw. Ze werd daarom beschuldigd van seksueel misbruik en werd schuldig bevonden: ze kreeg een voorwaardelijke celstraf van zes maanden opgelegd.

De rechter had het over een “historische uitspraak” en benadrukte dat ‘stealthing’ dus ook door een vrouw kan gebeuren. “De condooms waren niet bruikbaar zonder dat hij dat wist. Hier betekent ‘nee’ ook ‘nee’.”

Opmerkelijk detail nog: volgens de Duitse krant Bild hebben de twee het bijgelegd en spreken ze ondertussen weer af. Of ze ook tot de overgaan en of dat met of zonder condooms is, is niet geweten.