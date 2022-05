AS Roma heeft cadeautje voor fans die Europese afgang van dichtbij meemaakten

AS Roma speelt op 25 mei in Tirnana de finale van de Conference League tegen Feyenoord. En 166 fans van de Giallorossi zijn nu al zeker van een ticket.

De troepen van José Mourinho beleefde een rollercoaster tijdens de eerste editie van de Conference League. Ze staan dan wel in de finale na het uitschakelen van Leicester City, maar in de groepsfase beleefde Roma een afgang vanjewelste. Het ging op de derde speeldag namelijk met 6-1 (!) onderuit op bezoek bij het kleine Bodo/Glimt.

In het ijskoude Noorwegen waren destijds 166 Roma-supporters aanwezig met een abonnement, die zich de verre trip dus beter bespaard hadden. Maar nu de Giallorossi, die onderweg naar de finale Bodo/Glimt uitschakelden in de knock-outfase, voor de allereerste Conference League-trofee mogen strijden, doet Roma een geste. De bewuste fans krijgen voorrang bij de ticketverdeling voor de finale in Tirnana en zijn zo al zeker van hun plekje.

Overigens zou Roma ook alle overige finaletickets gratis ter beschikking stellen.

