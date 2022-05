Onderzoek Amnesty International: “Russische soldaten begingen oorlogsmisdaden en moeten berecht worden”

De Russische soldaten hebben oorlogsmisdaden begaan in het noordwesten van Kiev en moeten daarvoor berecht worden. Dat is de conclusie van het onderzoek van Amnesty International. “Het is van vitaal belang dat alle verantwoordelijken, ook hoger in de commandostructuur, voor het gerecht worden gebracht”, klinkt het.

Onderzoekers van Amnesty International hebben de voorbije weken in Kiev onderzocht of het Russische leger zich er bezondigd heeft aan oorlogsmisdaden. Onder meer de wereldwijd gepubliceerde foto’s van dode burgers in Boetsja, die ontdekt werden nadat de Russische troepen er weggetrokken waren, lokten grote verontwaardiging uit en lieten uitschijnen dat er sprake was van oorlogsmisdaden.

Oorlogsmisdaden

De conclusie van het onderzoek is duidelijk: er zijn oorlogsmisdaden gepleegd in de regio ten noordwesten van Kiev en de Russische soldaten moeten daarvoor berecht worden. Amnesty documenteerde onwettige luchtaanvallen op Borodyanka en buitengerechtelijke executies in onder meer Boetsja, Andriivka, Zdvyzhivka en Vorzel.

“Het patroon van misdaden van de Russische strijdkrachten dat we hebben gedocumenteerd, omvat zowel onwettige aanvallen als het opzettelijk doden van burgers”, zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International. “We hebben families ontmoet van wie dierbaren zijn gedood bij afschuwelijke aanvallen, en van wie de levens voor altijd zijn ontwricht door de Russische invasie. We steunen hun eisen voor gerechtigheid en roepen de Oekraïense autoriteiten, het Internationaal Strafhof en anderen op om ervoor te zorgen dat bewijsmateriaal bewaard blijft dat toekomstige vervolging van oorlogsmisdaden zou kunnen ondersteunen. Het is van vitaal belang dat alle verantwoordelijken, ook hoger in de commandostructuur, voor het gerecht worden gebracht.”

45 interview

Het 12 dagen lang gevoerde onderzoek, He’s Not Coming Back’: War Crimes in Northwest Areas of Kyiv Oblast getiteld, is gebaseerd op tientallen interviews en een uitgebreide analyse van fysieke bewijzen. In totaal werden 45 mensen geïnterviewd die getuige waren van, of uit de eerste hand kennis hadden van, het onwettig doden van hun familieleden en buren door Russische soldaten, en 39 anderen die getuige waren van of uit de eerste hand kennis hadden van de luchtaanvallen die gericht waren op acht woongebouwen.

Vervolging

“Buitengerechtelijke executies gepleegd in internationale gewapende conflicten vallen onder opzettelijk gepleegde moorden”, staat te lezen in het onderzoeksrapport. “Er is in dat geval sprake van oorlogsmisdaden. Willekeurige en onevenredige aanvallen met criminele bedoelingen zijn ook oorlogsmisdaden. Degenen die verantwoordelijk zijn voor oorlogsmisdaden moeten strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden, waaronder commandanten en civiele leiders, zoals ministers en staatshoofden – die wisten of reden hadden om op de hoogte te zijn van oorlogsmisdaden die door hun troepen werden gepleegd, en dit niet probeerden tegen te houden.”