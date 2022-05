Cocaïnemarkt in Europese Unie breidt almaar uit: “Een groeiende bedreiging”, zegt Europol

De cocaïnemarkt in de Europese Unie breidt verder uit. De markt van methamfetamine (crystal meth), die iets kleiner is in Europa, groeit ook nog. Dat blijkt uit het jaarrapport van het EU Drugs Agency (EMCDDA), het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving.

Het rapport, waarin de rol van Europa in de uitbreiding van de cocaïne- en methamfetaminemarkten wordt geschetst, werd vrijdagochtend voorgesteld op een persconferentie in Brussel. Volgens het EMCDDA wordt Europa bedreigd door een “diverse, groeiende en dynamische” drugsmarkt. Die komt tot stand door een samenwerking van Europese en internationale criminele organisaties.

De markt van cocaïne, de op één na meest gebruikte drug in Europa, breidt dus almaar uit. Die markt was in 2020 goed voor 10,5 miljard euro. Voor het vierde opeenvolgende jaar werden recordhoeveelheden cocaïne in beslag genomen: 214,6 ton. Dat is 6 procent meer dan in 2019. Driekwart werd in beslag genomen in België (70 ton), gevolgd door Nederland (49 ton) en Spanje (38 ton).

Methamfetamine

Methamfetamine, de meest gebruikte synthetische drug ter wereld, speelt volgens het rapport een “relatief kleine” rol op de Europese drugsmarkt. Toch groeit ook die markt en dat wijst volgens de experten op een “groeiende bedreiging”.

Tussen 2010 en 2020 is het aantal inbeslagnames van methamfetamine in de EU meer dan verdubbeld: van 3.000 tot 6.200. De in beslag genomen hoeveelheden namen met 477 procent toe tot 2,2 ton in 2020.