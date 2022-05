Vincent Kompany wil (nog) geen bondscoach worden en vond coachen in leeg stadion apart: “Je kon iemand laten schrikken met je stem”

Anderlecht neemt het zondag op tegen Antwerp in een rechtstreeks duel om plek drie in de Champions Play-offs. De Bosuil zal goed volzitten voor de komst van paars-wit, wat de coaching van Vincent Kompany net iets moeilijker maakt.

Het Anderlecht-icoon was onlangs te gast bij ‘The Bench’, een programma van Eleven Sports. Daar vertelde Kompany aan Nordin Jbari over het verschil tussen coachen tijdens de coronaperiode, zonder supporters, en nu.

“Tijdens corona kon je, zoals op training, met de hele ploeg spreken en alles doorgeven wat ze moesten doen”, aldus Kompany. “Dat was heel gemakkelijk. Het was ook grappig dat je gewoon door je stem de tegenstander angst kon inboezemen. Soms verloren ze de bal gewoon omdat je riep: komaan, druk zetten! Je zag dat spelers dan dachten dat er meer spelers rondom hen stonden en dat ze de bal buiten trapten. Dat is niet mogelijk in volle stadions.”

© BELGA

Geen bondscoach

Kompany stelt ook dat hij trainer wilde worden vanaf de eerste dag dat hij Pep Guardiola ontmoette bij Manchester City. Maar dat hij ook fan is van Liverpool-coach Jürgen Klopp.

“Niet om een kopie van Pep te worden, maar hij was de eerste trainer die mij uitleg kwam geven. Waarom we iets doen op een bepaalde manier. En tegen Liverpool hebben we gespeeld op de belangrijkste momenten in mijn carrière. Ik weet hoe moeilijk het is om tegen hen te spelen, dus het is uitzonderlijk wat Klopp doet. Maar er is niet één perfect model, ik probeer van alles wat te nemen. Zo hou ik echt van de manier van verdedigen in de zestien van Atlético Madrid.”

En bondscoach worden, ziet Kompany dat eigenlijk zitten? “Dat zou nu geen goeie stap zijn in mijn carrière”, klinkt het. “Dat moet ook een gevoel zijn. Je moet geen bondscoach worden om bondscoach te worden. Maar momenteel hoop ik Anderlecht naar een beter financieel niveau te kunnen tillen, mee helpen want ik ben slechts één puzzelstukje. Dan slaat de machine opnieuw aan. Nu moet ik mijn rug rechten na verloren finales en zo (lacht).”