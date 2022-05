Drie gewonden tijdens twee zware ongevallen op E40 richting kust, grote verkeershinder

Bij twee zware ongevallen op de E40 ter hoogte van Oostkamp vielen vrijdagochtend drie gewonden. Twee vrachtwagens en een auto veroorzaakten het eerste incident, in de staart van de file die daarop ontstond, reden nog eens vier voertuigen op elkaar in.

Het eerste ongeval deed zich iets voor 11 uur voor op de E40 ter hoogte van Oostkamp, in de rijrichting van Oostende. Twee vrachtwagens en een wagen botsten daar op elkaar net voor de afrit naar Oostkamp. Zowat de hele snelweg raakte versperd en het verkeer moest over de pechstrook ter hoogte van kilometerpaal 9.

Tweede keer uitrukken

“In de staart van de file die daardoor veroorzaakt werd, gebeurde nog een tweede ongeval”, aldus Jonathan Pfund, woordvoerder van de federale politie. Een vrachtwagen reed in op een botsabsorbeerder, een bus en twee andere wagens raakten er ook bij betrokken. Dat was ter hoogte van kilometerpaal 8.1. De hulpdiensten moesten daardoor een tweede keer uitrukken. (Lees verder onder de foto)

© jve

De averij was groot: de cabine van de vrachtwagen van het eerste ongeval is zwaar gehavend en het voertuig staat op de linkerrijstrook. De weg moet ook opgeruimd worden, want de vrachtwagen was geladen.

Pechstrook

Bij de twee ongevallen in korte tijd vielen samen drie gewonden. Tijdens het eerste incident raakte één persoon gekwetst, bij het tweede incident vielen twee gewonden. Het is nog niet duidelijk of zij er erg aan toe zijn. “Onze mensen onderzoeken de omstandigheden”, zo geeft Pfund nog mee.

“Er is heel wat verkeershinder, maar de pechstrook werd opengesteld om het verkeer door te laten.” Wie op de E40 richting de kust rijdt, kiest dus beter een alternatieve route. “We weten nog niet hoe lang de hinder zal aanslepen.”