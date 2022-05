Trainer Mikel Arteta verlengt contract bij Arsenal tot 2025

Arteta was tussen 2011 en 2016 zelf actief als speler bij Arsenal. Tussen 2016 en 2020 was hij aan de slag bij Manchester City als assistent van coach Pep Guardiola. In januari 2020 besloot Arteta het zelf te proberen als trainer en nam hij bij Arsenal het roer over van landgenoot Unai Emery, die enkele weken voor zijn komst ontslagen was na tegenvallende resultaten.

Arsenal, waar met Albert Sambi Lokonga momenteel een Belg speelt, is bezig aan een goed seizoen onder Arteta. Het staat momenteel vierde in de competitie en is nog volop in de running voor een Champions League-ticket. De laatste keer dat de Londense club deelnam aan het kampioenenbal was tijdens het seizoen 2016/2017. Toen sneuvelde het in de achtste finales tegen Bayern München.

Tot op heden won Arteta twee prijzen met Arsenal. In de FA Cup-finale in 2020 versloeg het stadsrivaal Chelsea met 2-1. Enkele weken later won Arsenal ook de Community Shield na een finale tegen Liverpool.

Naast Arteta verlengde Arsenal ook het contract van Jonas Eidevall, de trainer van de vrouwenploeg. Hij tekent bij tot het seizoen 2023/2024. Eidevall is met de vrouwen van Arsenal momenteel verwikkeld in een titelstrijd met Chelsea, dat 1 punt meer telt. Zondag wordt in Women Super League de laatste speeldag afgewerkt.