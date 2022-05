Rusland sluit kernaanval in Oekraïne uit: “Heeft geen nut bij speciale militaire operatie”

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de inzet van nucleaire wapens in Oekraïne vrijdag uitgesloten. Ze hebben geen nut bij de “speciale militaire operatie”, luidde het. Met die formulering verwijst Moskou naar zijn inval in het buurland.

“De scenario’s van ons mogelijk gebruik van kernwapens zijn duidelijk vastgelegd in Russische doctrinaire documenten”, zei een woordvoerder van het buitenlandministerie, Aleksej Sajzev, volgens Russische staatsmedia. “Ze zijn niet van toepassing bij de uitvoering van de taken tijdens de speciale militaire operatie in Oekraïne.”

De Russische nucleaire doctrine schrijft alleen een defensief gebruik van kernwapens voor. “Rusland houdt strikt vast aan de principes dat er geen winnaars zijn in een nucleaire oorlog en dat die niet mag worden ontketend”, benadrukte Sajzev.

Opzettelijke escalatie

Volgens de woordvoerder heeft Moskou herhaaldelijk overeenkomsten voorgesteld om een nucleaire oorlog onmogelijk te maken. De diplomaat beschuldigde het Westen daarnaast opnieuw van opzettelijke escalatie met een “verzonnen nucleaire dreiging van Rusland”.

Russische president Vladimir Poetin had westerse landen in februari nochtans gewaarschuwd om zich niet te mengen in de oorlog in Oekraïne, anders zouden er “gevolgen waarmee ze nog nooit geconfronteerd zijn” komen. Tegelijk liet het staatshoofd zijn nucleaire strijdkrachten in een verhoogde staat van paraatheid brengen.