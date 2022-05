Met Karine Jean-Pierre heeft het Witte Huis voor het eerst een zwarte perschef: “Historisch moment”

President van de Verenigde Staten Joe Biden heeft donderdag de nieuwe perschef van het Witte Huis voorgesteld, Karine Jean-Pierre (44). Twee firsts voor het Witte Huis, want niet alleen is het de eerste keer dat een zwart persoon de rol op zich neemt. Het is ook voor de eerste keer dat iemand uit de LQBTQ+-gemeenschap de functie vervult.

Vanaf 13 mei volgt Karine Jean-Pierre de huidige perschef Jen Psaki op. Momenteel is ze adjunct-perschef. Psaki noemde haar opvolger op Twitter een “opmerkelijke vrouw” met een “morele kern”. “Ik kan niet wachten om haar te zien schitteren wanneer ze haar eigen stijl en gratie naar het podium brengt” zei ze nog.

Psaki stelde haar opvolger donderdag formeel voor op de dagelijkse persbriefing. “Het is me niet ontgaan dat dit een historisch moment is”, zei Jean-Pierre ontroerd. “Ik begrijp dat het voor veel mensen in verschillende gemeenschappen ontzettend belangrijk is dat ik hier kan staan. Ik ben echt vereerd.” Het is de eerste keer in de geschiedenis van de VS dat het gezicht van de regering een zwarte vrouw is die openlijk homoseksueel is.

Ook president Joe Biden sprak lovende woorden over Jean-Pierre. “Karine brengt niet alleen de ervaring, het talent en de integriteit die nodig zijn voor deze moeilijke job. Ze zal ook het voortouw blijven nemen in de communicatie over het werk van de regering Biden-Harris namens het Amerikaanse volk.”

Jean-Pierre is geboren op het Frans-Caraïbische eiland Martinique, maar ze groeide op in Queens, in New York. Ze is voormalig politiek analist bij de Amerikaanse nieuwszender MSNBC. Voor ze aan de slag ging bij het persteam, was ze stafchef van vicepresident Kamala Harris tijdens haar presidentscampagne. Ze was ook betrokken bij de campagnes van voormalig president Barack Obama in 2008 en 2012. Daarvoor is ze ook adviseur en woordvoerder geweest voor MoveOn, een grote progressieve belangengroepering voor overheidsbeleid.

De huidige perschef Psaki gaat aan het werk bij MSNBC, wellicht gaat ze daar aan de slag als tv-presentator. In zijn speech prees Biden Psaki voor haar werk als perschef. “Jen Psaki heeft de standaard gezet voor de terugkeer van fatsoen, respect en eerbaarheid in de perszaal van het Witte Huis.”

