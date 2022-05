Terwijl Union en Club Brugge de laatste rechte lijn richting titel inzetten, draait het ook in het buitenlandse voetbal nu om de knikkers. Real Madrid, Bayern München en PSG konden al(weer) vieren, maar hoe zit het in de andere belangrijkste voetballanden? Vooral in Engeland en Italië lijkt de titelstrijd de komende weken nog ongemeen spannend te worden.