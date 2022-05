Vincent Kompany: “Heb mijn zoon moeten uitleggen dat foutjes en spelonderbrekingen van Real bij topvoetbal horen”

Anderlecht staat voor belangrijke duels met Antwerp. Coach Vincent Kompany kijkt uit naar de confrontatie met The Great Old, maar op zijn persconferentie ging het ook over de evolutie van het Belgisch voetbal. Zo vindt Kompany dat alle RSCA-talenten onder de 23 jaar volgend seizoen met de beloften in 1B moeten kunnen spelen.

Vincent Kompany keek woensdag met zijn zoon Kai (8) naar Real Madrid-Manchester City in de Champions League. Het deed pijn dat zijn Engelse ex-club ternauwernood werd uitgeschakeld. “Mijn zoon zag Man City al in de finale in Parijs”, aldus Kompany. “Hij was al bezig over tickets om die finale bij te wonen en dan… Als supporter heeft hij geweend toen de match nog helemaal omdraaide in de blessuretijd en de verlengingen. Hij vroeg zich af wat Real aan het doen was door een half uur lang foutjes te maken, het spel te onderbreken. Ik heb hem gezegd dat dat topvoetbal is. Die spelers van Real weten wat ze moeten doen op zo’n momenten. Die finale in Parijs... Tja. Mijn eerste zorg is sowieso om met Anderlecht barragematchen voor Europees voetbal te vermijden.”

Gelukkig was er een dag later Marseille - Feyenoord in de Conference League. Daar bewezen de Rotterdammers dat een club uit de Lage Landen toch nog een Europese finale kan halen. “Op termijn zal een Belgische club dat ook kunnen”, aldus Kompany nog. “Er loopt hier genoeg talent rond, maar we moeten doorzettingsvermogen tonen. Ik zie dat ze in Nederland goed werken. Niet alleen bij Feyenoord, maar ook bij AZ en Vitesse. Iedereen zegt altijd dat de Hollandse competitie minder fysiek is, maar ik zie daar ook teams met pressing spelen, met uitstekend uitverdedigen en dat terwijl die clubs vaak drie keer minder uitgeven dan wij. Die spelers verdienen daar drie keer minder. Zo’n visie is goed, maar je bereikt die doelen niet in een vingerknip.”

“Schaf al die wurgende regels voor beloften in 1B af”

Een verschil is dat de beloftenteams van de Nederlandse topclubs al jaren in de tweede klasse voetballen. Jongens als Mathijs de Ligt of Ryan Gravenberch van Ajax deden daar ervaring op. Vanaf volgend seizoen spelen de U23 van Anderlecht, Genk, Club en Standard ook in 1B. Alleen zijn er voorlopig zoveel restricties dat jonkies die al te veel met de A-ploeg meededen - zoals Kana, El Hadj of Sardella -niet meer in aanmerking komen voor dat beloftenteam. “Ik ben al blij dat er een 1B-verhaal is. Dat is goed voor de ontwikkeling van ons voetbal en de talenten, maar gebruik wat gezond verstand”, vervolgde Kompany. “Schaf al die wurgende regels die nu op tafel liggen af. Alle spelers die onder een bepaalde leeftijdsgrens zitten moeten kunnen meedoen met dat beloftenelftal. Maakt niet uit of ze 15, 20 of meer duels met de A-ploeg speelden. Maak het niet moeilijker dan het al is.”

“Wat mij betreft is de keuze voor Arnstad simpel”

Al mikken jongens als Kristian Arnstad wel hoger dan 1B. Het Noorse talent wil in de Jupiler Pro League meedraaien. De vraag is of hij zijn contract dat afloopt in 2023 moet verlengen. “Wat mij betreft is de keuze voor Arnstad simpel. Anderlecht is één van de beste clubs in Europa om te zitten als jeugdspeler. Jonkies die vroeg vertrekken: dat liep niet altijd goed af. Het grote voordeel is dat je nu ook van Anderlecht direct naar de Europese top kan als je geduldig bent. Sambi-Lokonga ging naar Arsenal, Saelemaekers naar AC Milan. In mijn tijd had je nog een tussenstap nodig en moest je weg zijn op je 19de. Nu kunnen spelers hier gerust blijven tot hun 22ste of langer.”

Toch zou het voor Anderlecht goed zijn als ze volgend seizoen in een zo hoog mogelijke Europese competitie spelen. Daarom moet paars-wit winnen van Antwerp. Vorige week tegen Club Brugge (0-0) toonden ze eindelijk weer grinta. “Dat was defensief wel een refentiematch”, besloot Kompany. “We toonden een gezonde agressiviteit. We zijn nog altijd geen ploeg die man tegen man de duels moet aangaan, maar wel energiek en collectief moet voetballen. Veel tweede ballen veroveren en veel volk rond de bal. Dat wil ik ook zien tegen Antwerp.”