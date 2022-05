Nationale actiedag op 31 mei: na spoor nu ook staking in onderwijs aangekondigd

Er komt op 31 mei een nationale actiedag in de openbare diensten, dat hebben verschillende vakbonden aangekondigd. Die actie gaat gepaard met een nationale stakingsaanzegging voor die dag bij het spoor en in het onderwijs, meldt de socialistische overheidsvakbond ACOD . De actie is gericht tegen de “algemene malaise” in de overheidssector, klinkt het.