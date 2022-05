Priske benadrukt bij Antwerp het belang van tweeluik: “Tegen Anderlecht hebben we offensief iets extra nodig”

Met twee duels tegen Anderlecht – nu zondag en volgende week donderdag – is het money time voor Antwerp met het oog op de derde plaats. Brian Priske wil tegen paars-wit vasthouden aan zijn driemansdefensie, al verwacht hij van zijn wingbacks meer. “Wat op training lukt moet er nu ook in wedstrijden uit komen”, beseft de Deen, die op zijn vrijdagse persbabbel kritisch was voor zijn ingrepen tegen Union.

Antwerp kon in deze play-offs nog niet scoren. Niet toevallig, want clubtopschutter met 22 goals Michael Frey staat al zes wedstrijden droog. “Ook de aanvoer naar de Zwitser laat te wensen over”, wierp analist Patrick Goots in onze vrijdagkrant op. “In het nieuwe systeem met de wingbacks komt er van Bataille en Vines te weinig, terwijl Frey leeft van flankvoorzetten.”

Priske gaf Goots op zijn persmoment gelijk. “Wingbacks moeten in principe als aanvallers fungeren, maar Vines en Bataille zijn defensieve spelers met aanvallend vermogen. Die switch heeft wat tijd nodig. Op training doken ze vandaag als wingback vaak de zestien binnen. Die acties moeten ze ook komende zondag brengen.”

Ga er dus maar van uit dat Priske voortborduurt op zijn nieuwe formatie. “Iedereen voelt zich comfortabel in dit nieuwe systeem. Tegen Club Brugge gaven we weinig kansen weg, en ook tegen Union stond het tachtig minuten goed. Nadien sloeg de vermoeidheid toe en had ik met een extra wissel of twee kunnen ingrijpen. In die zin ben ik kritisch voor mezelf.”

Om met het oog op de derde plaats afstand te nemen van Anderlecht – beide ploegen tellen na hun 1 op 6 nog steeds evenveel punten – zal Antwerp wat offensiever voor de dag moeten komen weet Priske maar al te goed.

“Tegen Club Brugge en Union hadden we in defensief opzicht iets extra nodig, tegen Anderlecht kunnen we voorin een extra impuls gebruiken. De komende twee matchen worden ongelofelijk belangrijk om te klimmen in de rangschikking”, benadrukte de Antwerp-coach nog eens. “Onze eerdere wedstrijden tegen Anderlecht geven ons vertrouwen. We pakten 3 op 6, maar we leverden wel twee keer een goede prestatie af. Ik zie een groep die klaar is voor dit tweeluik.”

Nog geen Engels

Priske zal in deze play-offs niet meer op Buta kunnen rekenen. De Portugees, die na dit seizoen naar Europa League-finalist Eintracht Frankfurt trekt, heeft last aan de knie. Ook Fischer (enkel), Emegha (ziekte) en Engels zijn out voor de komst van Anderlecht. “De twee maanden die Engels aan de kant stond laten zich nog voelen”, aldus Priske. “Hij heeft tijd nodig om terug te keren. Mogelijk viert hij nog in deze play-offs zijn rentree.”