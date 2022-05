Dagboek van 8-jarig jongetje gevonden in ruïnes van Marioepol: “Ik ben gewond aan mijn rug. Mama heeft een hoofdwonde”

In het dagboek – dat niet door onafhankelijke bronnen geverifieerd kon worden – staan tekeningen van gebombardeerde huizen en brandende appartementsgebouwen, met lijken ernaast. Op andere tekeningen is een gevecht tussen soldaten en een tank te zien, met een helikopter erboven. En om het contrast volledig te maken, toont een andere tekening een verjaardagsfeestje.

© Evgeny Sosnovsky

De jongen, wiens naam niet bekend is, noemt Marioepol “mijn geliefde stad”, en schrijft “Mijn twee handen en grootmoeder Galya zijn gestorven.” Op 3 april klinkt het nog “Ik heb goed geslapen. Wakker geworden. Gelachen. Opgestaan”. Maar op 25 april eist de oorlog zijn tol, en schrijft de jongen “Mijn grootvader is gestorven”. Een dag later schrijft hij: “Ik heb een wonde aan mijn rug. De huid van mijn zus is eraf gerukt. Mama heeft een hoofdwonde. Vlees aan mijn arm en een gat in mijn been. Je moet een verband maken. Eerst mama, ik als tweede, mijn zus als derde.” En dan weer plots monter: “Trouwens, ik heb een vriendin. Vika is leuk. Ze is ons buurmeisje. Ze heeft leuke ouders.”

De identiteit van de jongen is onbekend, maar de Oekraïense buitenlandminister heeft het over de 8-jarige Yehor. Het is onduidelijk wat er na zijn laatste bijdrage met de jongen gebeurd is. Marioepol ligt sinds het begin van de oorlog onder Russisch vuur. Volgens Oekraïense bronnen werden er in die periode al meer dan 600 kinderen gedood in het land.