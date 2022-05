Eetkramen van Gentse Feesten vlot verkocht, ook die voor veggies (maar wel pak minder geld geboden)

Bijna alle plaatsen voor eetkraampjes op de Gentse Feesten zijn vrijdag verkocht. Op 3 plaatsen na zijn alle kraampjes geveild, ook die voor vegetarische en veganistische gerechten. Uitbaters leggen over de hele lijn wel fors minder geld op tafel dan vroeger.

27 van de 30 eetstanden voor de Gentse Feesten van 2022 zijn vrijdag verkocht. In een digitale veiling onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder werd in totaal 176.000 euro geboden.

De veiling werd met spanning gevolgd in het stadhuis. Door het aantal veggiekramen op te voeren, brak de voorbije maanden een levendig vleesdebat uit in Gent. Als de eetkramen niet verkocht raakten, betekende dat gezichtsverlies. Dat wordt dus vermeden.

Van de drie kraampjes die niet verkocht raakten, is er één voor pizza, één voor hamburgers of braadworsten en één voor vegetarische gerechten.

Enorme bedragen

Wat wel opvalt, is dat de tijd van de enorme bedragen voorbij is. Voor de coronacrisis werd 433.000 euro geboden voor de zomers van 2019 en 2020 samen. Nu is dat 176.000 euro, maar wel enkel voor de zomer van 2022.

Geen verrassing, is te horen bij bevoegd schepen Bram Van Braeckevelt (Groen). De kramen zijn dit keer maar voor één jaar verkocht, wat het risico groter maakt voor ondernemers. Er is ook een tekort aan personeel, de coronacrisis speelt nog en er zijn in juli heel wat andere festivals en evenementen.

“We zijn ambitieus geweest, met een groter vegetarisch aanbod en met herbruikbaar servies. Ik ben fier dat dit geloond heeft”, zegt Van Braeckevelt. Zo zullen de helft van de kramen geen vlees verkopen en werken twaalf kramen verplicht met herbruikbare borden en bestek om zo weinig mogelijk afval te produceren.

Duurste kramen

De twee duurste standplaatsen – op de Korenmarkt – werden toen aan 60.000 euro verkocht. Dat is dit keer nog 30.200 euro en 30.900 euro. Hier mogen hamburgers en vleesgerechten verkocht worden. Het duurste kraam zonder vlees staat op het Sint-Baafsplein: daar is 8.000 euro geboden voor een veggiekraam.

Verder zijn veel eetkramen geveild voor het minimumbod van 2.500 euro. Eén pakket met 8 kramen in het hart van de Gentse Feesten is voor 50.000 euro verkocht. Daar moeten niet enkel de helft van de kraampjes vegetarisch zijn, maar is ook herbruikbaar servies verplicht. Op de Kouter aan Boomtown werd ook zo’n pakket van 4 kramen geveild. Dat lot leverde wel maar 2.500 euro op.