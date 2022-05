Britse politie opent onderzoek naar oppositieleider Keir Starmer voor overtreden van coronaregels

Vorige week waren beelden opgedoken van Starmer die in een Labour-kantoor in Durham bier drinkt met collega’s. De beelden zouden dateren van april 2021, tijdens een campagne voor tussentijdse verkiezingen, toen sociale bijeenkomsten binnen verboden waren wegens de coronapandemie. Onder meer vanuit de Conservatieve Partij kwam er de voorbije dagen druk op de politie om een onderzoek te starten. Starmer verweet de conservatieven “moddergooien”.

Nu is de politie van Durham ook effectief een onderzoek gestart wegens het overtreden van coronamaatregelen, zo maakte ze vrijdag bekend. “Eerder dit jaar” gebeurde al een beoordeling die niet had gewezen op mogelijke overtredingen, maar de voorbije dagen is er “significante nieuwe informatie” opgedoken, luidt het.

Een woordvoerder van Labour zegt dat de partij de vragen van de politie zal beantwoorden en blijft erbij dat er geen regels werden verbroken.

Eerder kregen onder anderen premier Boris Johnson, zijn vrouw Carrie en minister van Financiën Rishi Sunak boetes voor het overtreden van de coronaregels. Starmer had meerdere keren opgeroepen tot Johnsons en Sunaks ontslag in verband met feestjes in Downing Street die in strijd waren met de lockdown.