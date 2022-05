Hein Vanhaezebrouck bijt verder van zich af: “Sanctie om wat ik zeg in een interview? Dat is problematisch”

“Ik vind het niet vervelend dat ik mezelf niet kan verdedigen bij de bond”, klinkt Vanhaezebrouck gerust op een goede afloop. Dinsdag wordt zijn zaak immers behandeld maar diezelfde avond trekken de Buffalo’s naar Mechelen. De Gentse coach zal in het bondsgebouw dan ook vertegenwoordigd worden: “We hebben bekwame mensen en zij zullen hun uiterste best doen. Er rest ook nadien trouwens nog een beroepsoptie.”

Toch blijkt de Gentse trainer allerminst verbaasd door deze nieuwe procedure: “Ik schrik niet meer in België. Zelfs dat het om uitspraken in een interview gaat, verbaast me niet. De kranten zullen moeten oppassen, binnenkort zal er niets meer mogen verschijnen. Het is wel problematisch dat ik dit niet meer mag zeggen, want ik benoem gewoon de feiten. Het is niet omdat iemand anders met cijfers afkomt, dat dit de waarheid is. Er is genoeg bewijsmateriaal om dat cijfermateriaal te ontkrachten. Dus schiet men nu op de messenger, de klokkenluider.”

Vorig weekend hield Vanhaezebrouck, die ook geschorst was voor de partij van AA Gent op bezoek in Charleroi, er nadrukkelijk het zwijgen toe: “Ik heb vorig weekend niets gezegd, maar alles is in veelvoud bevestigd. Er waren vijf matchen en er zijn vijf cruciale fouten begaan. Bevestigd door een deel van het Referee Department. Dat is een derde van alle fouten die op een gans seizoen zijn begaan, op 300 matchen. Dat gebeurde niet in de weken ervoor. Zeker niet als je over een gans seizoen maar 16 fouten gemaakt zou hebben. Dan is het heel straf dat je er nu vijf maakt.”

“Dat was voorspelbaar”

“Viseren? Ik voel me niet specifiek geviseerd maar we voelen ons binnen AA Gent allemaal geviseerd. Het overstijgt trouwens AA Gent hoor, andere clubs hebben ook het gevoel dat er dingen gebeuren die niet meer normaal zijn. Ik lees dan zaken dat spelers en trainers hun falen verhullen achter een ref. Een speler die twee matchen slecht speelt, vliegt op de bank. Nadien krijgt hij de kans om zich opnieuw in de ploeg te knokken. Een trainer kan alles perfect doen maar als de resultaten niet volgen, vliegt hij buiten.”

En die analogie mist HVH nu bij de Belgische refs: “Als een ref vroeger niet presteerde, werd hij even op rust gezet of moest hij minder zware matchen fluiten. Nu worden ze gepromoveerd naar grotere matchen, dat is helemaal de omgekeerde wereld. Wat rest er ons dan nog om dit aan te kaarten? Als je ziet wat er in die topmatch is gebeurd, dat was voorspelbaar.”

“Ik krijg van iedereen reacties, iedereen steunt mijn manier van dit aan te kaarten. Jammer dat er niet meer clubs dit publiekelijk doen. Sommigen worden allicht teruggefloten omdat ze niet in dezelfde situatie van ons hebben gezeten. Wij zijn serieus geviseerd geweest. Maar het zou goed doen mochten we met zijn allen een signaal geven. En niet louter achter de schermen steunen. Ook de supporters van andere clubs kaarten dit nu aan. Men kan niet blind blijven.”