Amerikaanse luchtmacht test nieuwe bom om schepen te laten zinken

Tijdens enkele tests in de Golf van Mexico heeft de Amerikaanse luchtmacht succesvol een schip laten zinken. Met deze nieuwe bom, de ‘Quicksink’ kunnen schepen - of het nu cargoschepen of militaire schepen zijn - binnen een minuut tot zinken worden gebracht. De Quicksink is een goedkopere manier om “maritieme dreigingen” te kunnen verslaan dan het gebruik van torpedo’s.