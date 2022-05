Wouter Vrancken over Europese droom en ongeval Rick van Drongelen: “Er heerste verslagenheid”

Het was geen leuke week voor KV Mechelen. Woensdag was er het dramatische ongeval met Rick van Drongelen, een dag later kreeg Lucas Bijker (gescheurde kruisband) te horen dat hij in 2022 wellicht niet meer zal voetballen. Geen ideale aanloop richting een uitmatch op AA Gent die niet verloren mag worden om nog enigszins kans te maken op winst in de Europe play-offs. “Maar we gaan niet klagen over de vele afwezigen”, blijft Wouter Vrancken strijdvaardig.

Over Van Drongelen

Woensdagochtend geraakte Rick van Drongelen op weg naar training betrokken bij een dodelijk ongeval. Verschrikkelijk nieuws dat ook in Mechelen hard aankwam. “Er heerste verslagenheid”, reageerde Wouter Vrancken kort op het drama.

De coach wilde niet te diep ingaan op het thema “uit respect voor de nabestaanden van de overleden jongen”, maar gaf wel nog mee dat hij contact heeft gehad met Van Drongelen. “Na wat hij heeft meegemaakt is voetbal niet belangrijk. Hij moet door een verwerkingsproces. Het is nog niet duidelijk wanneer we hem terug in Mechelen mogen verwachten. Dat is aan hem om te beslissen.”

Over Bijker

Gisteren maakte KV bekend dat Lucas Bijker zes tot negen maanden out is met een gescheurde kruisband. Verrassend nieuws aangezien Bijker zich al blesseerde in de openingsfase van de wedstrijd tegen KRC Genk (4-2), maar pas in de slotfase werd vervangen. De ernst van de blessure werd woensdag pas duidelijk na het nemen van een MRI-scan. Volgende donderdag wordt hij geopereerd.

“Het was véél erger dan eerst gedacht”, reageerde Vrancken op de blessure van zijn linksback. “In het begin van de match voelde hij een knak in een duel. Daarna had hij geen last meer en heeft hij gewoon doorgespeeld, tot we hem kort voor het einde uit voorzorg hebben gewisseld omdat hij geel had gepakt. Nu blijkt dat hij meer dan een uur heeft gespeeld met een gescheurde kruisband. Dokter Declercq (kniespecialist AZ Monica, red.) vertelde dat hij zoiets nog maar één keer eerder had gezien. Het is ongelofelijk dat hij zo lang heeft kunnen doorspelen zonder pijn.” Het uitvallen van Bijker betekent een serieuze domper voor KV in de play-offs. Vrancken: “Hij is een belangrijke speler voor ons omdat hij goed mee is met onze principes. Los van de vorm van de dag vult hij zijn taken altijd goed in.”

© BELGA

Over het gebrek aan flankverdedigers

Naast Bijker en Van Drongelen mist KV zaterdag ook nog rechtsback Iebe Swers. De Limburger testte begin deze week positief op corona en zit in quarantaine. Alec Van Hoorenbeeck zit wel in de selectie, maar is nog niet honderd procent fit na een kuitblessure. “Hij is deze week opnieuw beginnen meetrainen. Dat is natuurlijk niet veel, zeker op vlak van opbouw en ritme, en zeker in de play-offs. We bekijken het dag per dag met hem. Hij zal zelf moeten aangeven hoe hij zich voelt.”

Gevolg is dat KV dit weekend met een acuut gebrek aan flankverdedigers zit. Van de vijf spelers die dit seizoen al op links- of rechtsback stonden (Bijker, Swers, Van Drongelen, Van Hoorenbeeck en Walsh) is alleen Walsh honderd procent wedstrijdfit. “We zullen toch iets uit onze mouw moeten toveren”, grijnst de Mechelse coach. “Misschien gaan we voor het eerst in vier jaar van systeem veranderen. Met drie verdedigers, de enige drie die nog overblijven (lacht). Jullie zullen het zaterdag wel zien. We gaan naar Gent om de beste versie van onszelf te laten zien.

Over het belang van de wedstrijd in Gent

Hoewel de gebeurtenissen van deze week het belang van de wedstrijd in Gent hebben overschaduwd, speelt KV zaterdag mogelijk zijn laatste troefkaart uit in de Europe play-offs. Bij een Mechelse nederlaag lopen de Buffalo’s uit tot acht punten en mag de Europese droom van KV weer een jaartje langer in de koelkast. “Als we willen blijven meedoen, mogen we niet verliezen”, beseft Vrancken. “Net als in Genk willen we in Gent een goede wedstrijd neerzetten. Gemakkelijk wordt dat niet, maar in de play-offs is het nooit gemakkelijk. We zullen honderd procent moeten zijn om hen pijn te kunnen doen. Daar gaan we alles aan doen.”

Om hun lot in eigen handen te houden moet KV morgenavond zelfs al gaan winnen in de Ghelamco Arena. “Maar we gaan niet roepen dat we zes op zes moeten halen tegen AA Gent. Dat zou een beetje hoog van de toren blazen zijn. We gaan vol voor een resultaat en dan zien we zaterdagavond wel hoe we ervoor staan.”