Het gaat van kwaad naar erger in Azovstal-fabriek, en 9 mei nadert: “Russen zullen er alles aan doen om hun doel te bereiken”

Er wordt steeds meer aangenomen dat Poetin op 9 mei met een overwinning wil uitpakken: de slag om Marioepol. Dat betekent dat Russische speciale eenheden en huurlingen nog maar een paar dagen tijd hebben om de Azovstal-fabriek ‘op te kuisen’, en daar zijn ze ook volop mee bezig. Er wordt gevreesd voor een bloedbad, want in de kelders van de fabriek bevindt zich een hospitaal met honderden gewonde soldaten die als ratten in de val zitten.