“Meer dan 3.000 testen leverden geen besmette producten op”: kaas van Milcobel mag terug verkocht worden

Op 14 april besliste Milcobel zelf om alle kaas in het magazijn te blokkeren en niets meer uit te voeren, nadat aan het begin van de productielijn een listeriabesmetting werd vastgesteld. “We zijn toen meteen op zoek gegaan naar de oorzaak”, vertelt woordvoerster Kathleen De Smet. Die oorzaak werd ook gevonden. “Op basis van heel wat analyses konden we de besmetting terugbrengen tot onderhoudswerken aan één van de zeven pekelbaden en de voorbereidingen daarvan”, legt De Smet uit.

Om kruisbesmettingen te vermijden, werd de kaasproductie aanvankelijk enkel teruggeschroefd. Maar omdat het door allerlei extra controles langer duurde vooraleer de producten het bedrijf konden verlaten, werd de productie bij gebrek aan opslagplaats op 22 april volledig stilgelegd. (Lees verder onder de foto)

Op 22 april besliste de directie van Milcobel om de productie volledig stil te leggen. — © sbr

Fabriek herstart

Begin deze week werden dan ook nog eens uit voorzorg enkele kazen teruggeroepen en geblokkeerd in de verkooppunten. “Die blokkering kwam er in afwachting van bijkomende testen, waaruit nu gebleken is dat alles in orde is. In 3.000 stalen werd geen contaminatie vastgesteld. Er heeft dus geen besmette kaas de consument bereikt. De blokkering van de kazen in de verkooppunten gold voor 72 uur, waardoor ze nu dan ook opgeheven is”, vertelt De Smet.

Handelaars kunnen de kazen dus terug in de rekken leggen. De eerder aangekondigde terugroepactie bij de consument van bepaalde kazen blijft wel onverminderd gehandhaafd. Ook de leveringen en de productie kunnen vanaf volgende week maandag opnieuw opgestart worden.

LEES OOK. Na listeriabesmetting in Milcobel-fabriek in Moorslede: meerdere producten worden teruggeroepen

“Dat gebeurt evenwel nog steeds in overleg met het FAVV, want voedselveiligheid is nog steeds ons voornaamste uitgangspunt. We zullen dit incident hoe dan ook zeer grondig evalueren en er de nodige lessen uit trekken. Het incidentenbeheer van Milcobel zal nog verder aangescherpt worden.”

Personeel bleef werken

Al zal die productie voorlopig slechts met zes pekelbaden moeten gebeuren. “Het bewuste pekelbad wordt voorlopig niet terug in gebruik genomen. We gaan nu kijken met het FAVV hoe en wanneer dat weer op een veilige manier kan.”

Bij het bedrijf zijn ze opgelucht met de uitkomst van de hele situatie. “Zoiets calculeer je natuurlijk niet in, maar het is een opluchting dat we nu de volgende stap kunnen zetten. Het is afwachten wat de concrete impact nu precies geweest is, maar onze mensen zijn de afgelopen weken wel voor het merendeel van de tijd aan het werk kunnen blijven om dieptereinigingen en testen uit te voeren.”