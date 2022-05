Pensioenfonds start rechtszaak op: “Overname Twitter door Elon Musk moet drie jaar in de koelkast”

De overname van Twitter door Elon Musk kan gedurende drie jaar niet afgerond worden. Dat is althans de stelling van een politiepensioenfonds uit Florida dat een rechtszaak opstart tegen de geplande overname voor 44 miljard dollar.

Het Orlando Police Pension Fund zette de rechtszaak donderdag in gang in de Amerikaanse staat Delaware. Volgens het fonds maakte Musk bepaalde afspraken met andere grote aandeelhouders van Twitter toen hij zijn overnamebod lanceerde. Hij zou daardoor de status van “belanghebbend aandeelhouder” hebben gehad, en dat activeerde een wet in Delaware die de afronding van dergelijke deals met drie jaar uitstelt, zo claimt het fonds.