8.000 euro boete voor eigenaar van loslopende honden die lama’s doodbeten in Planckendael

De eigenaar van de honden die in 2020 twee lama’s doodbeten in de zoo Planckendael, heeft de maximumstraf, 8.000 euro boete en een levenslang verbod op het houden van dieren, gekregen van de correctionele rechtbank van Leuven. Een half jaar eerder hadden dezelfde honden al een andere hond aangevallen, ook dat dier overleed later. De beklaagde liet verstek gaan en werd ook veroordeeld tot 4.720 euro schadevergoeding.

In de nacht van 4 november 2020 waren drie Anatolische herdershonden van beklaagde Wim H. ontsnapt uit hun verblijf in Mechelen en binnengedrongen in de zoo Planckendael. Daar vielen ze drie guanaco’s, een soort Zuid-Amerikaanse lama, aan. Twee van de lama’s overleden aan de verwondingen, de andere geraakte gewond.

Een half jaar eerder, in april 2020, waren de honden al eens tijdelijk in beslag genomen. Op 22 april hadden ze in Zemst, waar Wim H. toen woonde, een andere hond aangevallen. Die werd door de drie honden via een gat in hun omheining zo zwaar toegetakeld dat een maand later een dierenarts het dier moest laten inslapen.